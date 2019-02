Binnenland Persoon zwaargewond na instorten van binnenmuur bij De Meelfabriek Leiden Een persoon is donderdag zwaargewond geraakt nadat een gemetselde dakrand loskwam en naar beneden viel bij De Meelfabriek aan de Oosterkerkstraat in Leiden. De Meelfabriek meldt dat het slachtoffer zwaar letsel aan een been opliep.