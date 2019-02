De Leidse gemeenteraad vindt dat er jaarlijks wel te veel subsidiegeld naar de Nacht van Ontdekkingen gaat. Dat bleek bij de bespreking van het Uitvoeringsprogramma Binnenstad in de raadscommissie Werk en Middelen. D66 vraagt om onderzoek naar het budget.

Leiden trekt bijna zes ton per jaar uit voor zaken als een pilot met het op een duurzame manier inzamelen van bedrijfsafval (60.000 euro), een bijdrage aan het invoeren van ecoglazen (30.000 euro) en de promotie van de Leidse binnenstad (50.000 euro).

Ook de Nacht van Ontdekkingen (voorheen de Nacht van Kunst en Kennis) kan op een flinke bijdrage rekenen: 120.000 euro. Dat vinden veel partijen wel erg veel geld en ook cultuurwethouder Yvonne van Delft denkt dat het wel een paar onsjes minder kan.

D66-raadslid IJsbrand Olthof rekende zijn collega's in de commissie voor dat met die 120.000 euro vorig jaar een bezoekersaantal is gerealiseerd van 3.500 tot 4.000 mensen. "We geven dus twintig procent van het budget uit aan een avond waar drie procent van de bevolking op af komt".

Olthof wil onderzoek naar toekomst evenement

Olthof wil de subsidie niet stopzetten, maar vraagt wel om een onderzoek naar de toekomst van het evenement. "We moeten het festival niet de nek opdraaien, maar wel kijken naar zaken als de ticketprijs en het aantrekken van extra financiers. Misschien kan het ook breder getrokken worden zodat het bereik groter wordt of kunnen er combinaties worden gemaakt met de cultuurweken".

Ook zou het festival in de ogen van D66 Leiden over meerdere dagen kunnen worden uitgespreid. Olthof: "Het zijn nu in elk geval erg weinig mensen voor zoveel geld. Zeker als ik het vergelijk met bijvoorbeeld het Leiden International Film Festival". Het LIFF wordt door de gemeente ondersteund met een bijdrage van 30.000 euro en trekt veel meer bezoekers.

Lianne Raat van de Partij voor de Dieren vroeg wethouder Van Delft of de subsidie voor de Nacht van Ontdekkingen niet dit jaar al omlaag kan. Volgens de wethouder zou dat het einde van het festival betekenen, omdat de verschillende financiers hun bijdrage op elkaar afstemmen. "Als wij zo'n stap zetten, doen anderen dat waarschijnlijk ook", denkt Van Delft die wel met de organisatie in gesprek wil over een andere aanpak met een lagere bijdrage van de gemeente.