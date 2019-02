Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot herinvoering van de mogelijkheid tot contante betaling voor inwoners in het stadhuis en het Stadsbouwhuis.

Eind oktober 2018 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een brief gestuurd waarin staat dat een pin only-beleid volgens het Europees recht niet geoorloofd is. "Burgers moeten aan de gemeentelijke balie contant kunnen betalen, zonder hiervoor bijzondere redenen aan te voeren", aldus de ECB.

De gemeente Leiden hanteert al sinds 1 september 2014 een pin-only beleid. Door de uitspraak van de ECB moeten contante betalingen voor gemeentelijke producten weer mogelijk gemaakt worden.

Inmiddels zijn de acties voor de implementatie voor contant betalen in gang gezet. In het Stadhuis en het Stadsbouwhuis zal een balie worden ingericht waar contant betaald kan worden.

De kosten voor het formeel herinvoeren van de mogelijkheid om contant te betalen aan de balie van het stadhuis en het Stadsbouwhuis bedragen 38.000 euro.

De afgelopen jaren was contant betalen niet helemaal onmogelijk. De gemeente had een informele werkwijze waardoor dit mogelijk was. Tot het moment dat contant betalen ook officieel weer is ingevoerd, blijven contante betalingen op verzoek mogelijk via die huidige informele werkwijze.