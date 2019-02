Winkelen in de Herenstraat moet gaan voelen als een wandeling door de binnenstad. Dit jaar komen er daarom Leidse Lantaarns, worden er snelheidsremmende maatregelen genomen en komt er meer ruimte om je fiets te parkeren.

Donderdagavond ging de gemeenteraad akkoord met de plannen voor de winkelstraat en kan de schop zo snel mogelijk de grond in.

De kwaliteitsimpuls aan de winkelstraat is een langgekoesterde wens van zowel de winkeliers als de Leidse gemeenteraad. De straat moet daarmee namelijk beter gaan aansluiten bij de Doezastraat.

"Niet wij bepalen of de twee straten bij elkaar horen, dat doet de klant al", zeiden winkeliers in 2015 al. En in 2017 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan om de Herenstraat op te knappen. Bij de afgelopen begrotingsbehandeling werd er daarom geld vrijgemaakt, zodat er dit jaar kan worden begonnen met de – overigens relatief beperkte – werkzaamheden.

De kwaliteitsimpuls moet de winkelstraat het gevoel van de binnenstad opleveren. Daarom worden de lantaarnpalen in de Herenstraat (het deel tussen de Witte Singel en de Koninginnelaan) vervangen door de bekende Leidse Lantaarn.

Ook wordt er meer ruimte gemaakt om fietsen te parkeren, waarvoor drie parkeerplaatsen worden opgeofferd. 's Avonds en 's nacht worden die gecompenseerd met parkeerplek op de laad- en losruimte van de verschillende winkels, waarmee een compromis is gevonden tussen winkeliers en bewoners.

Gemeente wil drempels aanleggen voor verkeersveiligheid

Een andere belangrijke maatregel is het aanleggen van drempels ter bevorderingen van de verkeersveiligheid. Ter hoogte van huisnummers 33 en 73 komen twee zogenoemde busvriendelijke drempels die de snelheid van doorgaand verkeer moeten beperken.

Het gaat om verhogingen waar het vrachtverkeer 'omheen' rijdt, waardoor gevreesde extra trillingen worden voorkomen. Dat was een belangrijke voorwaarde bij het zoeken naar maatregelen om de snelheid in de straat te beperken en de reden dat gewone drempels rond kruispunten het niet redden.

De plannen zijn de afgelopen tijd gemaakt in nauw overleg met de buurtbewoners en winkeliers. "Het komt niet vaak voor maar we hebben zelfs complimenten gekregen over de participatie", zei wethouder Martine Leewis daarover donderdagavond zelfs tevreden. "Dit zijn de relatief kleine projecten, die wel heel belangrijk zijn voor bewoners. We gaan niet de hele straat open leggen, maar we nemen wat kleinere maatregelen", legt Leewis uit.

Geen plannen voor vergroening

Voor de vergroening van de straat zijn in dit plan geen maatregelen opgenomen, dat wordt de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. "Daar hebben we elders in de stad uitstekende ervaringen mee", legt Leewis uit.

Ze doet een oproep aan bewoners om bijvoorbeeld een geveltuin aan te leggen. "Juist als mensen zich er zelf verantwoordelijk voor voelen is het veel houdbaarder." Leewis heeft voor het pleintje bij Teddy Kids wel een aantal 'groene' plannen, die gaat ze de komende tijd in overleg met de kinderopvang concretiseren.

Nog onduidelijk wanneer werkzaamheden beginnen

Wanneer de werkzaamheden precies beginnen, kan Leewis nog niet zeggen. De overlast voor omwonenden en winkelend publiek zal overigens beperkt zijn, aangezien het om kleine maatregelen gaat.

Alleen voor het plaatsen van de drempels zal de straat tijdelijk minder toegankelijk zijn, maar ook daar voorziet Leewis weinig problemen. "Juist omdat dit zo'n buurtproject is, gaan we er vanuit dat mensen weten dat dit gaat spelen."