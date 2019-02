Het is dinsdag negentig jaar geleden dat een grote brand uitbrak in het stadhuis van Leiden. Het vuur van 12 februari 1929 was zo heftig, dat alleen de gevel van het gebouw overbleef. Bekijk hier de beelden van de brand en het resultaat ervan.

Het vuur werd in de nacht van 11 op 12 februari ontdekt door een bewaker. Het was extreem koud in Nederland op dat moment, waardoor medewerkers van het stadhuis op de avond ervoor meerdere kolenkachels aan hadden laten staan.

Het vuur uit deze kachels sloeg echter over op het gebouw, wat leidde tot een uitslaande brand. Al snel was het grootste deel van het gebouw vergaan.

De Leidse brandweer rukte uit, maar moest werken met temperaturen rond de min 15 graden. Het bluswater bevroor daardoor tijdens het blussen.

Uiteindelijk stortte de klokkentoren van het gebouw in en bleef alleen de gevel nog rechtop staan.

Het gebruikte beeld is beschikbaar gesteld aan NU.nl door Erfgoed Leiden en Omstreken