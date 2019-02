De politie heeft maandagmiddag in de Leidse wijk Groenoord Noord een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden die een spelcomputer had meegenomen uit een kinderdagverblijf.

De dader sloop naar binnen, stopte de spelcomputer in zijn rugzak en vertrok daarna weer. Daarop zocht de politie met meerdere eenheden de wijk af.

Tijdens de zoektocht zag een agent twee medewerkers van de opvang staan, die aangaven de dader gevonden te hebben. Toen de agent richting de verdachte liep, gooide hij zijn rugzak weg en begon hij te rennen.

Na een korte achtervolging gaf de verdachte het op en wist de politie de verdachte in de Evenementenlaan in de kraag te vatten. In de weggegooide rugzak bleek de spelcomputer te zitten. De verdachte is meegenomen naar het bureau.

De verdachte bleek ook gezocht te worden voor een eerdere diefstal uit een school in Den Haag. De 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats moet zich woensdag voor de rechter verantwoorden.