Binnenland Fries met straatverbod verwondt twee agenten bij arrestatie in Leiden Bij een arrestatie in de Seringenstraat in Leiden zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee politieagenten gewond geraakt. Ze raakten gewond toen ze probeerden een 29-jarige man uit Harlingen te arresteren. Bij de arrestatie heeft de politie een waarschuwingsschot gelost.