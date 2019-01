De gemeente Leiden gaat de bed-bad-broodvoorziening (BBB) aan het Maansteenpad in de Mors afbouwen. Dat blijkt uit antwoorden op de vragen die de Leidse VVD daarover stelde aan verantwoordelijk wethouder Marleen Damen.

Op termijn moeten de circa veertig BBB’s die Nederland telt in principe zelfs helemaal verdwijnen, maar of dat ook in Leiden gebeurt, is nog onduidelijk. Pas eind 2019 wordt een plan verwacht dat Leiden samen met het Rijk en de gemeenten met een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) gaan opstellen.

Daaruit zou ook kunnen komen dat de bestaande BBB-opvang in Leiden een dislocatie wordt van de LVV die in Rotterdam wordt opgetuigd. "Ik weet niet of dat gebeurt, maar ik sluit het zeker niet uit", zegt Damen tegenover Sleutelstad.

Als de LVV’s goed blijken te werken en de Leidse BBB geen dependance wordt van Den Haag of Rotterdam verwacht Damen dat de deuren nooit helemaal dicht zullen gaan. "Ik denk dat een gemeente niet kan zonder in ieder geval een paar bedden om mensen in een crisissituatie op te vangen. Of dat nou vluchtelingen zijn of daklozen."

Dat mag van het Rijk zolang het om kortstondige lokale noodopvang gaat, maar daar draagt de landelijke overheid dan niet aan bij. Ondanks de constructieve samenwerking die Leiden nu met het Rijk heeft, wil Damen zelf de regie houden.

"We zullen altijd zelf afwegen of de afspraken goed genoeg zijn om mensen te helpen en hen perspectief te bieden", aldus Damen.