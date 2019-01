De Leidse oud-wethouder Robert Strijk wordt met ingang van 1 februari 2019 waarnemend burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. Hij blijft dat naar verwachting vier maanden.

Na een gesprek over het gewenste profiel heeft de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, Robert Strijk voorgesteld als kandidaat. De fractievoorzitters hebben vervolgens met hem gesproken en herkennen zich in de voordracht van Strijk als waarnemend burgemeester.

De waarneming duurt tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester aantreedt.

De 53-jarige Strijk was ruim acht jaar wethouder en eerste loco-burgemeester in de gemeente Leiden. Voorafgaand aan het wethouderschap was hij directeur van het landelijk bureau van D66.

Tevens was hij van 2003 tot 2008 Centrummanager van Leiden waarbij hij zich richtte op het versterken van de binnenstad van Leiden.