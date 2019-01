Leiden krijgt een kattencafé. De crowdfunding die woensdag afliep voor Kattencafé Sofie heeft 101 procent van het streefbedrag van 22.500 euro opgeleverd. Daarmee kan initiatiefneemster Chantal Vijlbrief nu aan de slag met de opstart van het café. Ze wil het café nog voor de zomer openen.

Een exacte locatie heeft Vijlbrief nog niet. Wel is duidelijk dat Kattencafé Sophie in het centrum van Leiden moet komen. "Ik ben al in gesprek met een paar pandjes en ik heb nu iets op het oog vlakbij de HEMA in de Haarlemmerstraat."

Vijlbrief verwacht dat er uiteindelijk zo’n zes tot acht volwassen katten in het café rondlopen. Die komen mogelijk uit het Leidse dierenasiel of vanuit een opvang in Kreta.

Hoewel de katten de hele dag vrij rondlopen hoeven bezoekers volgens Vijlbrief niet bang te zijn dat hun lunch wordt opgegeten. "Mensen met katten weten dat dat wel meevalt. Er zal wel eens een ondeugend beestje tussen zitten, maar de katten zijn netjes afgericht."

Café stelt regels om katten niet te veel te belasten

Om de katten niet teveel te belasten zijn er regels opgesteld voor het café. Zo mogen de katten niet zomaar worden opgetild en mogen klanten slapende katten ook niet wakker maken. Daarnaast krijgen de katten een eigen ruimte waar ze zich kunnen terugtrekken.

Mensen die het zielig vinden voor de katten nodigt Vijlbrief juist uit om een keer langs te komen. "Ik wil graag dat mensen met twijfels ervaren hoe het eraan toe gaat. Het café is het huis van de katten en de mensen zijn er te gast. Ook komen er camera’s in het café te hangen zodat ik de katten dag en nacht in de gaten kan houden."