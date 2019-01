Avond uit Verlopen Oude Sterrewacht: Rondleidingen en cursussen - Leiden De sterrenwacht in Leiden heeft een vol programma. Naast alle telescopen die er te bezoeken zijn, kunnen bezoekers rondleidingen volgen langs de koepels op een dak, een cursus 'waarnemen' volgen en met virtual reality even in de ruimte 'vertoeven'. Ook is er een astronomiequiz, waarin je je (net opgedane) kennis kunt tonen.