De Sterrewacht Leiden opent in april een nieuwe expositie ter ere van het honderdjarig bestaan van de Internationale Astronomische Unie (IAU). De expositie heet "Above and Beyond" en gaat over de astronomische ontdekkingen sinds 1919.

Dat vertelt Bart Clauwens, de manager van de Sterrewacht Leiden, zondag aan NU.nl.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de IAU zullen er meerdere evenementen plaatsvinden in 2019. Deze evenementen werden in het weekend van 11 tot 13 januari afgetrapt met de "100 uur Sterrenkunde". Deze aftrap werd in 84 landen georganiseerd en op ongeveer 24 plekken in Nederland waren er evenementen.

De expositie van "Above and Beyond" begint bij de oprichting van de IAU in 1919, kort na de Eerste Wereldoorlog. Volgens Clauwens wist men toen nog relatief weinig van het universum. De kennis die we hadden ging vooral over het eigen zonnestelsel en de sterren bij ons in de buurt.

De Unie wilde mensen samenbrengen na de Eerste Wereldoorlog. "Sterrenkunde doen we samen, in de hoop dat het de wereld verbindt", aldus Clauwens.

De "Above and Beyond"-tentoonstelling zal begin april geopend worden door NASA astronaut John Grunsfeld.