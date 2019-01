In de Sterrewacht in Leiden werd van vrijdag 11 tot en met zondag 13 januari het evenement "100 uur Sterrenkunde" georganiseerd. Hiermee was de Sterrewacht een van de Nederlandse instanties die deelnamen aan de viering van het honderdjarig jubileum van de International Astronomical Union (IAU). In nog 84 andere landen deden instanties mee.

Tijdens het evenementen konden bezoekers "door het heelal zweven" door middel van virtual reality of bijvoorbeeld lezingen door universiteitsstudenten en amateurastronomen bijwonen.

De laatste lezing werd zondag gegeven door de president van de IAU, de Nederlandse professor Ewine van Dishoeck. Haar lezing ging over haar ontdekkingen in astrochemie over het ontstaan van planeten en sterren.

Daarnaast werd ook een "lichtlab" ingericht, vertelt Bart Clauwens, manager van de Oude Sterrewacht Leiden. In dat lab werden vele proeven met licht gedaan. "Sterrenkunde is veel kijken naar licht", legt Clauwens uit. Hij voegt daar wel aan toe dat het sinds 2016 ook mogelijk is om het heelal te bekijken door middel van zwaartekrachtsgolven.

Het evenement was volgens Clauwens niet speciaal op kinderen gericht, maar trok wel veel jong publiek. "Als wij iets doen komen er meestal veel ouders met kinderen." Beide leeftijdsgroepen hebben interesse in de Sterrewacht. "Het bekijken van oude telescopen is ook gewoon interessant", voegt Clauwens toe.