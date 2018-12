Afgelopen week heeft de Young Rembrandt Studio aan de Langebrug 89 de tienduizendste bezoeker sinds de opening in mei dit jaar verwelkomd. Op deze locatie leerde Rembrandt in zijn beginjaren (1606 – 1630) schilderen, tekenen en etsen van zijn leermeester Jacob van Swanenburgh.

De Young Rembrandt Studio is een bijzondere stop op de Leidse Rembrandtroute waar bezoekers een inkijkje krijgen in het leven van de jonge Rembrandt via een spannende videoprojectie. Sabrina uit Utrecht was de gelukkige tienduizendste bezoeker. Ze ontving een Rembrandt goodie bag en een flinke bos bloemen.

Volgens Monique Moot van VVV Leiden, weten steeds meer mensen de Young Rembrandt Studio te vinden. "We krijgen al behoorlijk veel bezoekers over de vloer van diverse nationaliteiten. Tot nu toe krijgen we alleen maar enthousiaste reacties terug en daar doen we het voor".

De exploitatie van de Young Rembrandt Studio is in handen van VVV Leiden. Naast de "video mapping experience" is in het pand ook een souvenirshop ingericht met Rembrandt producten en wordt er informatie over de stad verstrekt.