De brandweer is donderdagochtend uitgerukt voor een grote brand in stal bij een manege op de Vlietweg in Leiden. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldde eerder dat de stal volledig in brand stond. De eigenaar van de manage heeft alle paarden in de stal in veiligheid kunnen brengen.

Het is nog onbekend wat de oorzaak is van de brand.