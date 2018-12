Het was een bijzonder nieuwsjaar voor Leiden, met de burgemeester die zijn ambstketting verloor en het dodelijke gif dat werd gestolen uit een museumdepot van Rijksmuseum Boerhaave. Een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen in Leiden.

Burgemeester raakt ambtsketting kwijt

Burgemeester Henri Lenferink is dit jaar tijdens het Leidens Ontzet zijn ambtsketen kwijtgeraakt. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe drie jonge vrouwen de ketting op straat vonden en vervolgens meenamen. Nadat de politie contact met hen had gehad, bleek dat ze de ambtsketen hadden weggegooid.

Het is niet de eerste keer dat de burgemeester zijn ambtsketen is verloren. In 2008 verloor Lenferink ook zijn keten. De uit 1931 daterende keten raakte toen kwijt nadat Lenferink hem had opgeborgen in zijn toen tijdelijke werkkamer in het stadhuis. De keten is nooit meer teruggevonden.

De gemeente Leiden gaat een nieuwe ambtsketen laten maken. Waarschijnlijk wordt het een kopie van de keten die momenteel gebruikt wordt.

Dodelijk gif gestolen uit Boerhaave

Nog onbekende dieven hebben in juli een potje met dodelijk gif gestolen uit een museumdepot van Rijksmuseum Boerhaave. Het potje bevat gif dat onder andere door inheemse stammen wordt gebruikt voor de jacht. Wanneer het in je bloedbaan terechtkomt kan het gif een dodelijke werking hebben.

Het potje met gif zou eventueel tentoongesteld worden in het Rijksmuseum Boerhaave, maar was tot die tijd in het museumdepot opgeslagen om te voorkomen dat er iets mee zou gebeuren.

Naast het gif zijn ook enkele restauratieinstrumenten en werkgeld gestolen. "Onze grootste angst is dat er iets vervelends gebeurt met dat gif, want het kan heel gevaarlijk zijn", vertelt een woordvoerder van het Rijksmuseum Boerhaave.

Het potje met gif is nog steeds niet teruggevonden, liet een woordvoerder van de politie vorige maand desgevraagd aan NU.nl weten.

Tien lopers onwel geworden tijdens marathon Leiden

Tien marathonlopers zijn tijdens de afgelopen marathon van Leiden, op 27 mei, onwel geworden. Volgens de brandweer lag dat aan het warme weer. Die dag lag de temperatuur in Leiden tussen de 22 en 26 graden Celsius, met een luchtvochtigheid van 52 procent. Vier personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de hoge temperaturen had de organisatie van de marathon al enkele maatregelen genomen. Zo stonden er meer water- en sponsposten dan normaal en werd de medische verzorging ook versterkt, met name op het parcours.

De marathon werd dit jaar gewonnen door Eliud Weru, hij finishte in een tijd van 2 uur, 15 minuten en 30 seconden.

IJsbaan wordt definitief 250 meter

De Leidse ijsbaan wordt definitief 250 meter lang. Vorig jaar werd al bekend dat het Leidse college geld zou vrijmaken voor een baan van 250 meter, door bijdragen van regiogemeenten kon dit echter nog een 333-meterbaan worden.

Een aantal regiogemeenten moest in oktober nog bepalen of zij mee wilden betalen. Het stadsbestuur liet echter in oktober weten dat zelfs in het meest gunstige geval het gat naar de benodigde 3,2 miljoen euro voor de 333-meterbaan onoverbrugbaar was. Daarmee wordt de ijsbaan definitief 250 meter lang.

Leidse agent mishandeld tijdens jaarwisseling

Tijdens de vorige jaarwisseling werd een Leidse agent mishandeld. Samen met een collega greep hij in bij een vechtpartij op de Lange Mare, toen hij dusdanig hard tegen zijn linker onderbeen werd getrapt, dat hij een dubbele beenbreuk opliep. De agent kan sindsdien niet meer goed genoeg lopen om zijn werk op straat uit te kunnen oefenen.

De verdachte, een negentienjarige man uit Engeland, wordt ook verdacht van de mishandeling van een burger. Hij werd begin december van dit jaar vrijgesproken door de rechtbank in Den Haag omdat er niet genoeg bewijs was om hem aan de mishandelingen te koppelen.

Volgens de rechtbank was er sprake van een chaotische situatie tijdens de vechtpartij. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels bekend gemaakt in hoger beroep te gaan.

Eerste keer Sail Leiden

In juli was Leiden voor het eerst het decor van Sail Leiden. Drie dagen lang voeren er tweehonderd schepen door de wateren van de Sleutelstad. Het doel van het evenement was om het varend erfgoed te behouden en historische bedrijfsvaartuigen onder de aandacht te brengen.

Tijdens het evenement konden inwoners langs bij verschillende activiteiten, zoals een waterbioscoop of een demonstratie van de Leidse reddingsbrigade.

De eerste editie van het evenement trok 120.000 bezoekers. De organisatie hoopt dat het evenement terugkerend zal worden en dat het terugkomt in 2021. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren hang af van de landelijke stichting die het evenement toewijst.

Sleutelstad FM aangewezen als lokale omroep Leiden

Begin december heeft het Commissariaat voor de Media Sleutelstad FM voor de komende vijf jaar aangewezen als lokale omroep voor Leiden. Unity.NU blijft wel dienen als publieke omroepen voor andere gemeenten in de regio Leiden, zoals Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Vorig jaar stemde de gemeenteraad van Leiden al unaniem voor Sleutelstad als lokale omroep.

Beide omroepen wilden de publieke vergunning krijgen, omdat hier een televisiekanaal en een publieke financiering van 1,14 euro per huishouden per jaar bij komt kijken.

Leidse ex-waterpolocoach verdacht van ontucht

In juni werd bekend dat een Leidse ex-waterpolocoach verdacht wordt van meerdere verkrachtings- en ontuchtszaken. In totaal gaat het om zes meisjes, minder- en meerderjarig, aan wie hij zich sinds medio 2012 zou hebben vergrepen.

De 33-jarige man was jarenlang trainer van de vrouwenploeg van ZVL-1886 uit Leiden en leidde de vrouwenploeg vier jaar geleden naar de Nederlandse titel. Hij was ook coach bij het Regionaal Trainingscentrum Waterpolo.

Twee studenten uit bouwkraan gehaald

Hulpdiensten in Leiden hebben in november twee mannen uit een bouwkraan gered. Waarom ze de bouwkraan beklommen en waarom ze niet meer zelf naar beneden konden, is niet duidelijk.

Zowel de politie als de brandweer rukten uit naar aanleiding van de melding. De Wassenaarseweg werd afgesloten, terwijl de brandweer met een ladderwagen de twee mannen probeerde te redden.

De eerste poging daartoe mislukte, omdat de ladderwagen te kort bleek. Enkele brandweerlieden en politieagenten klommen vervolgens zelf naar boven om de twee mannen naar beneden te begeleiden.

Dode vrouw in sloot Stevenshof

De politie trof in augustus in de sloot langs de Stevenshofdreef in Leiden het stoffelijk overschot aan van een vrouw. Het ging om een 44-jarige vrouw uit Epe die al enige tijd werd vermist. Haar DNA werd vastgesteld op basis van DNA-onderzoek.

Korte tijd later heeft de politie haar eveneens 44-jarige vriend aangehouden, samen met een vijftigjarige Leidenaar. De vriend heeft kort na zijn aanhouding een bekennende verklaring afgelegd. Midden oktober is hij overleden in zijn cel.

Baby geboren bij Annie’s

Een hoogzwangere vrouw beviel in oktober van een meisje in restaurant Annie's in Leiden. Rond 17.00 uur liep de vrouw het restaurant in, toen kort daarna bleek dat ze moest bevallen.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om haar te helpen bij de bevalling. De vrouw en het pasgeboren meisje moesten daarna uit de kelder omhoog worden getild. Zij zijn vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje heeft de naam Chloe gekregen.

Leidse huisarts verdacht van ontucht patiëntes

De Leidse huisarts (37) die in oktober vorig jaar werd opgepakt op verdenking van het betasten van kinderen in de privésfeer, wordt ook verdacht van ontucht met zeven minderjarige patiëntes. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) in een praktijk in Amstelveen in 2010 waar hij als invalhuisarts werkte.

Het gaat om meisjes in de basisschoolleeftijd en tieners. De betrokkenen zijn inmiddels ingelicht.

De rechtbank verwacht de zaak in januari inhoudelijk te behandelen.