Sinds 16 december is er tijdens Rijn Verlicht een kunstzinnige tocht uitgezet in Leiden. De tocht is nog tot 6 januari te bewandelen.

De Oude en Nieuwe Rijn worden verlicht. Er zijn vijftien kunstwerken te zien langs de routes.

Rijn Verlicht is een samenwerking tussen buurtbewoners, scholieren, kunstenaars, ondernemers, daklozen, ambtenaren, performers, zorgcentra en maatschappelijke organisaties.

Het thema is "culturele en sociale verbinding".

"Het water van de Rijn is voor ons namelijk een bron van inspiratie om mee te kunnen bewegen met de grillen en behoeften van deze tijd", aldus organisator Fields of Wonder.

(Bron: Fields of Wonder)

Voor ouderen of mensen die slecht ter been zijn vinden er gratis boottochten plaats, meldt gemeente Leiden. Voor de boottocht van 30 december zijn nog plekken vrij.