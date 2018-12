De Leidse wethouder Marleen Damen gaat begin volgend jaar in gesprek met meerdere partijen in de zorg om een beter aanbod van respijtzorg voor mantelzorgers te realiseren. De huidige afspraken zijn te ingewikkeld, waardoor er weinig gebruik wordt gemaakt van de bestaande mogelijkheden.

Respijtzorg betekent het tijdelijk ontlasten van mantelzorgers. Daarbij kan er sprake zijn van eerstelijns verblijf dat wordt betaald door de zorgverzekeraars of een kortdurend verblijf zonder geneeskundige zorg.

In het eerste geval gaat het doorgaans om een zorgbehoefte die acuut ontstaat. Bijvoorbeeld omdat per direct geneeskundige zorg nodig is of omdat iemand na een ziekenhuisverblijf niet meer terug kan naar huis. Het aantal plekken is beperkt, waardoor het aanbod onder druk staat.

Bij een meer regulier kortdurend verblijf gaat het echt om het ontlasten van mantelzorgers. De persoon aan wie zorg wordt verleend, gaat in dat geval een paar dagen uit logeren, zodat de zorgverleners even op adem kunnen komen.

De gemeente betaalt dit type zorg en de sociale wijkteams regelen de indicatie en de verwijzing. Hoewel er in praktijk geen wachtlijst is voor dit type respijtzorg, denkt wethouder Damen dat de regels een drempel zijn om er gebruik van te maken. "Het vermoeden bestaat dat de potentiële behoefte groter zou kunnen zijn."

Ze gaat daarom in gesprek met alle betrokkenen om te kijken of het kortdurend verblijf beter kan worden vormgegeven, zodat meer mensen er gebruik van gaan maken.