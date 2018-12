Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft in 2018 een recordaantal bezoekers gehad. Het aantal bezoekers dit jaar was 220.000. In 2017 verwelkomde het museum 200.000 mensen.

Het museum vierde dit jaar haar 200-jarig bestaan. Bezoekers bezochten naast de tentoonstellingen ook meer dan tweehonderd jubileumevenementen.

"Het is voor ons museum echt niet vanzelfsprekend om meer dan 200.000 bezoekers in een jaar te trekken, dus op dit resultaat ben ik werkelijk trots. Het is een mooie kroon op ons jubileumjaar", zegt directeur Wim Weijland.

In 2018 waren onder meer de tentoonstellingen 'Nineveh. Hoofdstad van een wereldrijk', 'Al 200 jaar van nu' en 'Goden van Egypte' te zien. De tentoonstelling 'Goden van Egypte' is nog tot 31 maart 2019 te zien.