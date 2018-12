De gemeente Leiden gaat een nieuwe ambtsketen laten maken. Dat liet burgemeester Henri Lenferink dinsdagavond in het live vragenuurtje van de Politie Leiden-Zuid op Facebook weten.

De burgemeester raakte de keten kwijt tijdens het Leidens Ontzet op 3 oktober. Op camerabeelden was te zien hoe drie jonge vrouwen de keten op straat vonden en meenamen in de richting van de Haagweg. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de ketting.

"Het is heel droef dat hij 3 oktober verdwenen is. We hebben gelukkig meer ambtsketens, omdat de locoburgemeester en wethouders die ook moeten kunnen dragen als ik buiten de stad ben. We gaan er wel eentje bij maken en waarschijnlijk wordt dat een kopie van de keten die we op dit moment gebruiken", vertelde de burgemeester.

In 2008 verloor de Leidse burgemeester zijn ambtsketen ook al. De uit 1931 daterende keten raakte toen kwijt nadat Lenferink hem had opgeborgen in zijn toen tijdelijke werkkamer in het stadhuis. De keten is nooit meer teruggevonden.