Het Leidse stadsbestuur wil dat alle stadsbrede evenementen straks vrij zijn van plastic wegwerpbekers en komend jaar over gaat op eco-glazen. Dat laat het college weten na een positieve evaluatie van het gebruik van de duurzame herbruikbare plastic glazen tijdens Werfpop.

Gemeente, organisatoren en ondernemers vormen een werkgroep om een plan van aanpak uit te werken, waaruit moet blijken of de invoering van eco-glazen tijdens het Leidens Ontzet op 2 en 3 oktober in 2019 haalbaar is.

Uit de evaluatie komt naar voren dat het gebruik van eco-glazen een stuk intensiever is en een goede logistieke voorbereiding vraagt. Tegelijkertijd levert een schoner evenement met minder afval overwegend positieve ervaringen van zowel bezoekers als organisatoren op. Ook treedt er duidelijk gewenning op bij bezoekers en organisatoren.

Wethouder Marleen Damen vertelt dat de gemeente al heeft gesproken met diverse ondernemers uit de stad en dat deze positief tegenover de overstap naar eco-glazen staan.

"Zij willen willen ook graag bijdragen aan het produceren van minder plastic in de stad. Ik weet niet of er echt extra kosten zijn voor de ondernemers, want wegwerpbekers kosten ook geld. Het pijnpunt zat ook niet zozeer bij de ondernemers, maar bij de organisatoren van grote evenementen. Daarom is het niet nodig dat we ondernemers extra gaan steunen."