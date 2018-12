De kwaliteitsproblemen van ROC Leiden zijn nog steeds niet opgelost. Studenten hebben vooral klachten over de commerciële opleidingen. Daarbij is het studiesucces bij veel opleidingen laag, blijkt uit de Keuzegids MBO 2019, die maandag werd gepresenteerd.

MboRijnland, waar ROC Leiden sinds vorig jaar deel van uitmaakt, is een van de slechtst presterende mbo's in Nederland. Ook Da Vinci en Zadkine, eveneens scholen in Zuid-Holland, staan onderaan de ranglijst.

ROC Leiden moest in 2015 gered worden met een noodlening van 40 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs.

Een woordvoerster van MboRijnland noemt de slechte score héél vervelend. "Het is natuurlijk niet voor het eerst dat we helemaal onderaan staan."

"We zijn bezig met het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen in het onderwijs, maar dat zien we helaas nog niet terug. Sommige dingen moeten echt beter", stelt de zegsvrouw. Waar het precies misgaat op de school kon ze niet zeggen.

Het Reformatorische Hoornbeeck College staat al jaren op nummer één bij de grote roc's. Ook het christelijke Menso Alting scoort goed. Daarnaast scoren twee scholen uit Brabant hoog: De Rooi Pannen en ROC ter AA.