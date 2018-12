De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag de negentienjarige verdachte van de mishandeling van een Leidse politieagent tijdens nieuwjaarsnacht vrijgesproken. De man werd ook verdacht van de mishandeling van een burger. Er is niet genoeg bewijs om de verdachte aan de mishandelingen te koppelen.

In de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2018 grepen twee agenten in bij een vechtpartij op de Lange Mare in Leiden. Bij die vechtpartij zou een 32-jarige man met een broeksriem tegen het hoofd zijn geslagen.

Toen de agenten de vechtpartij wilden opbreken, trapte de vermoedelijke dader hem dusdanig hard tegen zijn linker onderbeen dat de agent een dubbele beenbreuk opliep. De aangehouden verdachte bleef betrokkenheid bij de incidenten ontkennen.

De rechter meent dat er niet genoeg bewijs in het onderzoek is gevonden dat de verdachte aan de mishandeling van de agent koppelt. Het is ook mogelijk dat de agent zich vergiste bij zijn aangifte, of dat een ander persoon verantwoordelijk is voor de mishandeling.

Rechtbank voorzichtig met getuigenverklaringen

Volgens de rechtbank was er sprake van een chaotische situatie tijdens de vechtpartij. Veel getuigen hadden alcohol genuttigd, waaronder ook de vrienden van het slachtoffer. Het slachtoffer zelf zegt niet gezien te hebben wie hem sloeg, evenals zijn vrienden.

De rechtbank is voorzichtig gebleven bij het behandelen van de getuigenverklaringen, omdat het mogelijk is dat de getuigen elkaar hadden gesproken en elkaar, al dan niet bewust, hebben beïnvloed.

Verdachte werkte niet volledig mee met onderzoek

De verdachte wilde geen volledige openheid van zaken geven over wat er in de nacht van het incident is gebeurd. Wel verklaarde hij dat hij niets met de mishandelingen te maken had.

De bodycams van de aanwezige politie ondersteunen dit. Ook wilde de verdachte camerabeelden van het incident zien en vroeg hij om sporenonderzoek aan zijn riem, waarmee de man geslagen zou zijn.