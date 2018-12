Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van twee, vier en vijf maanden geëist tegen drie mannen met de Poolse nationaliteit vanwege het georganiseerd stelen en witwassen van elektrische fietsen.

De mannen hielden zich volgens de Officier van Justitie niet bezig met gewone fietsendiefstal, maar met het op georganiseerde wijze stelen en witwassen van dure fietsen.

"Het gaat om fietsen waarvoor mensen hard hebben gespaard en soms ook afhankelijk van zijn, zoals een tachtigjarig slachtoffer die eigenlijk niet zonder zijn elektrische fiets kon", zo betoogde het OM.

De verdachten stalen afgelopen oktober in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten zeven elektrische fietsen. De 27-jarige en 20-jarige verdachte gingen telkens vanuit Rotterdam met de auto op pad om in de Leidse regio hun slag te slaan. Ze stalen twee elektrische fietsen bij de bouwmarkt in Leiden, drie elektrische fietsen bij een supermarkt in Voorschoten en ook twee in Leiderdorp.

"De auto van de politie was voorzien van een baken en twee 'koudgezette' fietsen werden voorzien van een tracker", aldus het OM.

De mannen brachten de gestolen fietsen naar een parkeerterrein bij een Leids volkstuincomplex. De politie heeft de twee mannen en nog een 29-jarige Pool daar aangehouden, waar agenten in totaal zeven elektrische fietsen aantrof.