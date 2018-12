Een persoon is maandag naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij in aanraking kwam met een brandende stof in een bus van Arriva.

De brandende stof zat op een stoel in de bus, zegt een woordvoerder van politie Den Haag. De politie gaat onderzoek doen naar het incident en naar de stof. Of het om opzet of een ongeluk gaat, is nog niet bekend.

Het slachtoffer stapte in de bus en zei kort daarna last te hebben van een brandend gevoel. Daarop werden de hulpdiensten opgeroepen.

De bus werd rond 13.00 uur op een standplaats van Arriva aan de Rijnsburgerweg ontruimd, meldt AS Media. De brandweer kwam ter plaatste om onderzoek te doen en ook de politie was aanwezig.

Hoe het met het slachtoffer gaat en hoe ernstig zijn verwondingen zijn is niet bekend.