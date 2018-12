Uit Kerstmarkten met een twist: Ondergronds, op het water of in Japanse stijl Sinterklaas is het land uit, Kerst staat voor de deur. Veel Nederlanders komen graag in de kerststemming met een bezoek aan een kerstmarkt; 3,6 miljoen Nederlanders struinden vorig jaar op de vele markten tussen de verlichte houten chalets en eetkraampjes. NU.nl selecteerde een aantal kerstmarkten die door hun unieke locatie, thema of aanbod in het oog springen.