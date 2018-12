Studentenhuisvester DUWO opent donderdagmiddag een nieuw complex met 58 studentenwoningen bij de Meelfabriek in Leiden. Op het terrein stond ooit een van de grootste meelfabrieken van het land.

DUWO begon hier in 2016 met bouwen op het terrein. Eind oktober werden de eerste appartementen opgeleverd. Inmiddels zijn ze allemaal bewoond.

Het nieuw complex bestaat uit twee woonblokken, één aan de Looiersgracht en één aan de Waardgracht. Daarin zitten vooral driekamerappartementen. Verder zijn er enkele studio’s, tweekamerappartementen en één vierkamerappartement.

De huurprijzen zijn relatief laag voor dit soort woningen. Ze beginnen bij 342 euro (voor de studio’s). Dat is inclusief servicekosten, tv en internet, na aftrek van huurtoeslag, maar zonder gas, licht en water. De huurprijzen van de meerkamerwoningen variëren, maar liggen rond de 600 euro. Huurtoeslag voor deze woningen is aan te vragen voor huurders vanaf 23 jaar.

Grote behoefte aan studentenwoningen

De Leidse studentenwoningmarkt kan de nieuwe woningen goed gebruiken. De stad heeft al een bestaande behoefte van 1.200 studentenwoningen, maar die gaat volgens actuele prognoses in de komende acht jaar flink omhoog. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018, die in oktober met cijfers naar buiten kwam, schat de uitbreidingsbehoefte tot 2026 op 1.800 tot 2.600 woningen.

Het aantal studenten in Leiden is op dit moment 32.900. De verwachting is dat er in 2025 36.900 studenten in de stad studeren. Het ontwerp van de studentenwoningen is van Splinter Architecten. De bouw werd uitgevoerd door Van der Wiel Bouw.