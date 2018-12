Het winnende idee van de 071 Nieuwe Parels Ontwerpwedstrijd, een aanbouw bij het stadhuis, gaat volgend jaar verder uitgewerkt worden. De Rotterdamse architect Sander Smit van Accu Architecten won met zijn ontwerp Stad Huis de eerste prijs.

Woensdagavond was de bekendmaking van de winnaars tijdens een door RAP Leiden georganiseerd stadsgesprek in Scheltema Leiden. De wedstrijd werd door RAP en Stichting Archiscienza georganiseerd. Smit won 3.000 euro voor zijn idee.

"Er is groen licht om dit ontwerp verder te gaan bestuderen. Daar wordt begin 2019 mee gestart", zegt winnaar Sander Smit. "Er gaat gekeken worden wie er op deze plek zou willen wonen en of er animo voor is."

Het ontwerp is een woonhuis die tegen het stadhuis aanleunt en waar vijf tot zes mensen in kunnen wonen. "Het heeft een eigentijdse uitstraling, kent prachtig materiaalgebruik, heeft een spannende daktuin en de windmolen in de nok is natuurlijk ook een uitstekende vondst," staat in het verslag van de jury.

In totaal deden 63 ontwerpers uit heel Nederland mee aan de prijsvraag. Gezamenlijk dienden zij 93 ontwerpen in. Roorda + DB greep de tweede prijs met hun ontwerp Parel 39 voor Herenstraat 11a. Het Leidse bureau Gaaga Architecten won de derde prijs met hun inzending Het Poorthuis aan de Morsweg 40 (Parel 16).

Het project 071 Nieuwe Parels krijgt een vervolg. In januari 2019 verschijnt een boekje, met daarin onder andere het beste van alle inzendingen. Het eerste boekje is hier te downloaden.