Het college van burgemeester en wethouders heeft formeel vastgesteld dat het toekomstige stadskantoor aan de Bargelaan bij station Leiden Centraal 'Stadskantoor Leiden' gaat heten.

In januari wordt het definitief ontwerp vastgesteld, daarna volgt de aanbesteding van de werkzaamheden. Over een jaar moet het stadskantoor opgeleverd worden en verhuist in eerste instantie ook het college van burgemeester en wethouders erheen.

Voor hen is het een tijdelijke werkplek, want als de verbouwing van het Leidse stadhuis die rond die tijd ook van start gaat, is afgerond, keert het stadsbestuur terug naar de Breestraat.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over het nieuwe Stadskantoor dat Leiden krijgt in gebouw Level.

Het college heeft zich ook gebogen over het voorlopig ontwerp voor de verbouwing van het toekomstige stadskantoor. Daar moet de komende maanden nog wel aan geschaafd worden.

De plannen vallen nu zo’n 500.000 euro hoger uit dan wat de gemeente er aan uit wil geven. "Het is geen overschrijding", benadrukt burgemeester Lenferink. "We gaan ervoor zorgen dat we binnen het budget blijven."