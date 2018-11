Het komende halfjaar krijgen de entree van de Hortus en de Wintertuin een ander uiterlijk. Architect Gerard Smit is verantwoordelijk voor het ontwerp. De herinrichting is nodig vanwege de flink toegenomen bezoekersaantallen.

In 2010 ontving de Hortus nog 100.000 bezoekers, vorig jaar was dat aantal al opgelopen tot 178.536. In mei volgend jaar wordt de nieuwe entree in gebruik genomen. Tot die tijd zijn de kassa, de winkel en het restaurant ondergebracht in de monumentale Oranjerie.

De nadruk bij het project ligt aan de ene kant op het verbeteren van de toegankelijkheid en publieksvoorzieningen van de entree, het kassagebied, de museumwinkel, het Hortuscafé en de toiletten.

De Wintertuin wordt daarnaast vooral een ontmoetingsplek die flexibel is ingericht met alle ruimte voor ontmoetingen, leren, ontspannen en ontdekken. Een ruimte waarin de kroonjuwelen uit de vaste collectie Oerplanten een plek krijgen en een plek waar bezoekers in alle rust kunnen genieten.

Wintertuin krijgt mogelijk een belevingsbrug

Als het budget het toelaat, zal in de Wintertuin een belevingsbrug worden toegevoegd op 6,6 meter hoogte. Vanaf deze brug kunnen bezoekers alle planten die in de kas staan van top tot kruin beleven.

Dit moet een plek worden waar het verhaal over het ontstaan en de geschiedenis van (oer)planten wordt verteld. Voor het realiseren van de belevingsbrug worden momenteel nog fondsen geworven.

Hortus krijgt eenmalige bijdrage van provincie

De Hortus krijgt van de Provincie Zuid-Holland een éénmalige bijdrage van 35.000 euro voor de verbouwing en het uitbreiden van de onderwijsmogelijkheden. Provinciale Staten nam dat voorstel van de VVD Zuid-Holland over.

"De Hortus wil graag een lesprogramma ontwikkelen voor mbo-scholen. Dat is heel waardevol voor mbo-studenten die in de agrarische sector aan de slag willen", zegt het Leidse VVD-Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn. "Zij kunnen straks in de Hortus leren over de nieuwste landbouw-, groen- en kweekmethoden."