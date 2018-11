De gemeenteraad van Leiden nam deze week unaniem het voorstel over van PvdA-raadslid Abdelhaq Jermoumi om te zorgen voor een dekkend netwerk van de levensreddende Automatische Externe Defibrillators (AED’s).

"Je hoopt het nooit mee te maken maar per dag krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartaanval. Als je het mis ziet gaan bij iemand in jouw buurt, is een AED onmisbaar", zegt Jermoumi:

"Overdag is er nu vaak geen probleem en zijn AED’s bereikbaar, maar wij pleiten ervoor dat er 24 uur per dag een AED in elke wijk of buurt beschikbaar is. Met dit voorstel zorgen we daarom dat er ook ’s avonds en ’s nachts altijd een AED in de buurt is. De gemeente gaat een plan van aanpak maken en de gemeenteraad erover informeren".

Op dit moment zijn er al meerdere AED’s in bijvoorbeeld winkels, cafés en sportkantines, maar na sluitingstijd zijn deze gebouwen dicht en dus kunnen de vrijwilligers met reanimatietraining er niet meer bij. Omdat bij een hartaanval elke seconde telt, wil de PvdA dat AED’s ook ’s avonds en ’s nachts altijd in de buurt en bereikbaar zijn.

Leiden heeft al meerdere initiatieven

In Leiden zijn al veel initiatieven op dit gebied, maar nu de gemeente met een plan van aanpak aan de slag gaat, kan er echt een dekkend netwerk komen, zodat overal in Leiden snel hulp geboden kan worden als de nood aan de man is.

Als iemand een hartstilstand krijgt is het belangrijk dat binnen zes minuten een reanimatie kan beginnen met behulp van een AED. Dit kan door ze in een buitenkast te plaatsen. Burgerhulpverleners kunnen die dan met een code via Whatsapp of sms openen.