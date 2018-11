De politie is op zoek naar getuigen van twee woninginbraken in Leiden die in de afgelopen twee dagen zijn gepleegd.

De eerste woninginbraak vond plaats op zondag 11 november op de Langegracht. Tussen 4.00 en 12.00 uur is er ingebroken in een woning nabij het Huigpark.

De tweede inbraak vond plaats op maandag 12 november op de Cruquiuslaan. Volgens de politie werd er tussen 8.30 en 12.45 uur in de woning ingebroken.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Getuigen wordt gevraagd om zich te melden.