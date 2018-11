Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw armoedebeleid ontwikkeld waarin maatwerk centraal staat. Als dat wordt aangenomen verdwijnt de huidige declaratieregeling waarbij iedereen hetzelfde kan aanvragen.

De Sociale Wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams gaan dan per situatie beoordelen waar iemand die in armoede leeft aanspraak op kan maken. Ook krijgt Stichting Leergeld meer geld om te verdelen. Het is de verwachting dat het nieuwe beleid mensen beter helpt en tegelijk geld gaat besparen. Over vier weken wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

"We hebben in Leiden best wel wat generieke regelingen voor iedereen en we willen gaan kijken wat iemand die rond de minimagrens leeft nou echt nodig heeft om weer een stap vooruit te zetten", vertelt wethouder Marleen Damen (Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn).

"Daarom zetten we de algemene declaratieregeling om naar een maatwerkregeling. De Sociale Wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams, die dicht bij de mensen staan en goed de situatie kunnen inschatten, gaan dan geld aan de mensen geven die dat nodig hebben om de eigen regie weer te kunnen voeren", aldus Damen.

Geld gerichter inzetten

Daarbij denkt Damen aan zaken als geld voor een gebitsrenovatie om er representatief uit te zien bij het zoeken van een baan of een maand huur voorschieten om te voorkomen dat mensen hun huis uit worden gezet. Door het geld veel gerichter in te zetten, verwacht Damen geld te kunnen besparen.

"Met de declaratieregeling geven we behoorlijk wat geld uit waarvan het de vraag is of het er echt toe leidt dat mensen weer mee gaan doen in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat we niet kunnen aantonen dat het de situatie van mensen duurzaam heeft verbeterd. We denken dat we met het nieuwe plan minder geld, veel gerichter kunnen inzetten."