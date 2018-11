De Winter Wonder Weken in Leiden krijgen er dit jaar vijf nieuwe evenementen bij. De Winter Wonder Weken worden gehouden van 24 november tot 6 januari en beginnen op 24 november met de Geluksroute en de intocht van Sinterklaas.

De nieuwe evenementen zijn onder andere een Santarun, op 21 december en een kerstcircus, dat bezocht kan worden van 21 december tot 30 december.

Verder is er van 7 december tot 6 januari het Bärr Winterfestijn op het Stadhuisplein. Dit is een Scandinavisch concept dat voor het eerst in Nederland te zien is. Bärr is een pop-up restaurant in vikingtenten, dat draait om knapperend houtvuur, berenvellen en verschillende gerechten.

In het Pieterskwartier is dit jaar het nieuwe festival 'Winterverhalen Pieterskwartier'. Het Pieterskwartier is in de sferen van 19e-eeuws Londen.

Intocht van Sinterklaas en drijvende ijsbaan

De Winter Wonder Weken beginnen met de intocht van Sinterklaas op 24 november. Sinterklaas heeft op de Waag van 25 november tot 4 december zijn eigen huis. Het huis van Sinterklaas is elke dag van 12 uur tot 17 uur geopend. Er zijn verschillende activiteiten, zoals knutselen of klimmen op het oefendak.

Vanaf 8 december kan er geschaatst worden op een drijvende ijsbaan. De ijsbaan ligt ook dit jaar op de Nieuwe Rijn. De baan ligt er tot 6 januari. Ook is er weer een drijvende kerstmarkt, die duurt van 14 december tot 25 december.

Op 15 en 16 december komt Joris Linssen naar Leiden voor de opnames van Joris' Kerstboom. Dit is beide dagen vanaf 15.00 uur.