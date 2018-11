De provincie Zuid-Holland is begonnen met de werkzaamheden aan de Spanjaardsbrug. Tot en met 16 december 2018 vindt groot onderhoud en renovatie van de brug plaats. In deze periode is geen verkeer over de brug mogelijk.

Maandag is het beweegbare deel van de brug uit gehesen om op een externe locatie gerenoveerd tw roden. Volgend jaar wordt een nieuwe technische ruimte naast het brugwachtershuisje gebouwd.

5 en 6 november

Op maandag 5 en dinsdag 6 november wordt de brug tussen circa 7.00 uur en 19.00 uur uitgehesen en naar de externe locatie gevaren. Het vaarwegverkeer is dan gestremd. Wegverkeer vanaf de Van der Valk Boumanweg naar de Zijldijk blijft mogelijk.

Omleidingen 4 november t/m 16 december

Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de tijdelijke pontonbrug, iets ten noorden van de Spanjaardslaan. Zij worden via de Splinterlaan en Spanjaardslaan over de parallelweg van de Zijldijk naar de tijdelijke brug geleid. De omleiding wordt met borden aangegeven. De pontonbrug gaat (indien nodig) 1 keer in de 2 uur open voor het vaarwegverkeer.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Zijlbrug. Tijdens de werkzaamheden is op de Zijldijk tussen de Sisalbaan op de Baanderij en de Lage Rijndijk geen autoverkeer in zuidelijke richting mogelijk. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Buslijn 6 rijdt van 5 november t/m 16 december een andere route

Van Leiden richting Leiderdorp volgt buslijn 6 vanaf de Zijlsingel de route Lage Rijndijk – Sumatrastraat – Willem de Zwijgerlaan/Oude Spoorbaan. Vanaf Engelendaal wordt de normale route gereden.

Van Leiderdorp richting Leiden vanaf Engelendaal volgt buslijn 6 de route Oude Spoorbaan/Willem de Zwijgerlaan – Kooilaan. Vanaf de Herensingel wordt de normale route gereden.