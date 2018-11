Van 2 tot en met 11 november staat Leiden in het teken van het Leiden International Film Festival. Tien dagen lang is de Sleutelstad het decor van internationale filmpremières, feestjes en Q&A's met filmmakers. Een overzicht van de activiteiten die op het programma staan.

Publieksopening

Het filmfestival start vrijdagavond 2 november met een publieksopening, waarbij de film Eighth Grade tussen 19.00 tot 20.30 uur vertoond wordt. In het regiedebuut van de Amerikaanse komiek Bo Burnham staat de dertienjarige Kayla centraal, die laat zien hoe het is om jong te zijn in het digitale tijdperk.

American Indie Competition

Vanaf zaterdag 3 november start het reguliere programma en zijn er elke dag de hele dag door films te bekijken, die in verschillende programmathema's zijn onderverdeeld. De American Indie Competition laat beginnende, onafhankelijke Amerikaanse filmmakers zien die het zonder het grote geld van Hollywood moeten stellen en het daarom nét even anders doen.

Panoramaprogramma

In het panoramaprogramma worden de nieuwste internationale films vertoond. Dit zijn voorpremières van bekende regisseurs als Vinterberg, Pawelowski en Sorrentino, festivalfilms uit Berlijn, Cannes en Venetië, maar ook films die voor het eerst en speciaal in Leiden zijn te zien.

BONKERS!

Helemaal nieuw dit jaar is BONKERS!, waarin films worden vertoond die binnen geen enkel ander thema passen en volgens de organisatoren het "filmfestival in haar puurste vorm" is. In dit thema worden grenzen van genres doorbroken en gaan filmmakers op een innovatieve manier te werk.

Filmquiz

Filmkenners kunnen hun kennis spuien en proberen de beroemde filmquiz van het LIFF te winnen op maandagavond 5 november in cultureel centrum Scheltema. Er kunnen vijf personen per team meedoen en er is plek voor 25 teams.

Beste Europese films

De drie beste Europese films van het jaar zijn op het LIFF gratis te zien. Styx, The Other Side of Everything en Woman at War dingen mee naar de LUX Film Prize van het Europees Parlement, die wordt uitgereikt aan de film die de kern van het Europese publieke debat het best in beeld weet te brengen.

Film tussen de oudheden

Tijdens het festival worden er in het Rijksmuseum van Oudheden twee films getoond tussen Egyptische kunst. Zaterdag 3 november is de film Agora te zien en zondag 5 november de film Stargate. In het museum huist de tentoonstelling 'Goden van Egypte' en beide films passen goed in dit thema.

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter de laten onder dit bericht.