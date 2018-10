De Amerikaanse professor antropologie Mark Neupert is terug in Leiden en maakt een vervolg op zijn film Cobblestone Stories, over het moderne leven van de Leidenaren.

Tijdens een bijeenkomst op het Leidse stadhuis sprak hij over de plannen van de nieuwe film. Neupert verblijft samen met zijn gezin een jaar lang in Leiden voor de opnames. Hij hoopt de nieuwe productie in 2022 te kunnen presenteren.

Cobblestone Stories was bedoeld voor Neuperts Amerikaanse studenten Urban Planning aan Oregon Tech. Het moest de Amerikaanse studenten inzicht geven in het gewone leven in een oude stad die is ingericht op mensen en niet op auto's. Iets waar ze zelf vrij onbekend mee zijn. De documentaire werd vorig jaar april vertoond in Museum Volkenkunde.

Voor zijn documentaire heeft de Amerikaan ook een jaar lang samen met zijn gezin in Leiden gewoond.

Naar aanleiding van de film die Neupert maakte en het vervolgproject, besloot een delegatie van zijn universiteit naar Leiden af te reizen.

Reanne van Kleef in gesprek met antropoloog Mark Neupert over zijn nieuwe film.