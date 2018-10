De komende dagen vinden er in de Leidse regio tal van activiteiten plaats, variërend van een griezelrestaurant aan de Aalmarkt tot een wetenschappelijke talkshow in Rijksmuseum Boerhaave. Dit is er allemaal tijdens Halloween te beleven in en rondom de stad.

Halloween Nights

In de 17e eeuw was de ruimte in de nok van Waag de vergaderzaal van de chirurgijnsgilde. Buiten de ambt van de chirurgijnsgilde om werden terechtgestelden in het holst van de nacht levend ontleedt ter vermaak van de chirurgijnen.

Tijdens Halloween zullen deze geesten herrijzen en de Waag en haar bezoekers meenemen naar de onderwereld. Naast de standaard menukaart zal de Waag ook een bloederig Halloween menu aanbieden. Met een groot Halloween verkleedfeest op vrijdagavond 26 oktober zal het restaurant worden omgetoverd tot spookhuis.

Halloween op kasteel Duivenvoorde

Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten komt op woensdagmiddag 31 oktober tot leven met spoken, griezelaars en ander gespuis. Halloween op Duivenvoorde is bedoeld voor moedige kinderen van 4 tot 12 jaar. Ook kunnen bezoekers verkleed en al dolen door de kasteelkamers of korte griezelverhalen aanhoren in de Eetkamer.

Buiten het landgoed kunnen aanwezigen een spooktocht volgen door het schemerige park, hun toekomst laten voorspellen of een pompoen uithollen. Halloween op Duivenvoorde vindt plaats op woensdag 31 oktober van 16.00 uur tot 19.00 uur (de poort opent om 15.30 uur).

Het eerste deel van de middag (tot 17.30 uur) is gericht op kinderen tot 8 jaar, daarna, wanneer het donker wordt, op kinderen van 8 tot 12 jaar.

Halloween Science Horror Night in Boerhaave

Naturalis After Dark organiseert op vrijdagavond in samenwerking met Rijksmuseum Boerhaave, voor de zesde keer op rij de smeuïge jaarlijkse Halloween Science Horror Night. Een live wetenschapstalkshow speciaal voor volwassenen, met interviews, flitscolleges, filmpjes over Frankenstein en spokenjagers.

Iedereen mag verkleed komen, en de bezoeker in de engste outfit wint een prijs. Op het programma staan interview met de Nederlandse Ghostbusters, kunst en sociaal psycholoog Jan-Willem van Prooijen (VU) over complottheorieën.

De avond begint om 20.00 uur in Rijksmuseum Boerhaave en duurt tot 22.30 uur.

Winkelgebied De Kempenaer

Op zaterdag 27 oktober begint om 13.00 uur een Halloween-evenement in Winkelgebied de Kempenaer in Oegstgeest. De hele middag is het winkelgebied gehuld in een griezelige sfeer en zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen.

Zo kunnen zij zich laten schminken, zijn er kleurplaten en mogen ze verkleed langs de deuren van de deelnemende winkeliers om snoepgoed te verzamelen. De halloweenmiddag duurt tot 16.00 uur.