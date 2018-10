Dr. Florian Schneider, werkzaam aan de Universiteit Leiden, is de nieuwe directeur van het LeidenAsiaCentre. Hij volgt Prof. Dr. Frank Pieke op, die onlangs werd benoemd tot CEO van MERICS (Mercator Institute for China Studies) in Berlijn.

Schneider, die gespecialiseerd is in hedendaags China, brengt een brede kennis van ontwikkelingen in Oost-Azië met zich mee van onder andere politiek, internationale betrekkingen en (digitale) communicatie.

Het LeidenAsiaCentre is ervan overtuigd dat deze benoeming het centrum in staat zal stellen om met succes de onderzoeksactiviteiten voort te zetten met betrekking tot ontwikkelingen in Oost-Azië en de impact op Europa en Nederland in het bijzonder.

Schneiders onderzoek van de afgelopen 15 jaar richtte zich onder andere op politieke communicatie en media in het hedendaagse China.

Zijn meest recente onderzoek, 'Digital Nationalism in China' onderzoekt hoe nationalisme zich online manifesteert en welke impact dat heeft op de Chinees-Japanse geschiedschrijving, zoals die via digitale media wordt opgebouwd.

Onderzoek Schneider concentreert zich op buitenlands beleid

Het onderzoek van Schneider op het gebied van internationale betrekkingen concentreert zich op het buitenlandse beleid van de Volksrepubliek China onder de Hu Jintao en Xi Jinping regeringen. Het omvat analyses van de Chinese betrekkingen met de VS, de EU, Noord- en Zuid-Korea en Japan, evenals van de betrekkingen met Taiwan.

Door eerder onderzoek op het gebied van politieke communicatie bij dit werk te betrekken slaagde hij er in het Chinese gebruik van 'soft power' en de impact van globaliseringsprocessen op China te conceptualiseren.