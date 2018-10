De werkzaamheden aan het riool in de Herenstraat, de Zoeterwoudsesingel en een aantal omliggende straten zijn maandag begonnen. Tijdens de werkzaamheden is de straat opengebroken en is er hinder voor verkeer.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Nadat het riool is vervangen, moeten de waterproblemen bij de Bloemistenlaan en de Herenstraat tot het verleden behoren.

Deze week wordt er onder meer een nieuwe put geplaatst in het wegdek van de Zoeterwoudsesingel. Auto's kunnen langs de werkzaamheden, bussen en vrachtverkeer niet. De Herenstraat is helemaal dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Komende maandag wordt begonnen met de aanleg van een regenwaterriool in het eerste deel van de Herenstraat tussen de singel en de Watergeuzenstraat.

Zoeterwoudesingel dicht

In de tweede week van november gaat de Zoeterwoudsesingel dicht voor al het verkeer. Dan wordt het regenwaterriool doorgetrokken naar de waterkant, zodat het regenwater in de toekomst de singel in kan lopen.

Bij de laatste fase van de werkzaamheden wordt ook een regenwaterriool aangelegd in het deel van de Herenstraat tussen de Bloemistenlaan en de Watergeuzenstraat.