De provincie Zuid-Holland gaat woensdag met mediadeskundigen en regionale media in gesprek over een mogelijk provinciaal fonds voor regionale journalistiek. Ook de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn.

Onderwerp van gesprek is de kwaliteit van de regionale journalistiek en de mogelijke rol van de provincie.

Provinciale- en Gedeputeerde Staten maken zich zorgen over de staat van de regionale en lokale journalistiek. Onder meer bezuinigingen en teruglopende aantallen lezers, kijkers en luisteraars zetten de journalistiek onder druk.

In verschillende provincies en gemeenten speelt de discussie of en hoe zij de regionale en lokale journalistiek kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld via fondsen.

In Leiden is dit jaar het Leids Mediafonds ingesteld. Begin oktober zijn er 31 financieringsaanvragen van lokale en regionale journalisten gedaan. In november wordt bekend welke projecten daaruit een bijdrage krijgen.

Jaap de Jong, die als hoogleraar verbonden is aan de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden, geeft tijdens de bijeenkomst in het Provinciehuis een presentatie over het onderzoek naar de kwaliteit van de regionale media in Zuid-Holland. Vervolgens zal hij de vraag opwerpen of er een provinciaal fonds moet komen om regionale media te ondersteunen.