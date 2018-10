De rechtbank in Den Haag heeft een 53-jarige man die jarenlang geld verduisterde van een kerkgemeenschap uit Leiden veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De man heeft zich in een periode van ruim vier jaar schuldig gemaakt aan verduistering van in totaal ongeveer 1,9 miljoen euro, meldt de rechtbank maandag.

Als penningmeester had de man de beschikking over het geld van de kerkgemeenschap. Hij maakte bedragen over naar zijn privérekening en nam geld op ten behoeve van zichzelf.

Zo boekte hij onder meer dure vakanties en kocht hij luxegoederen.

Man moet het bedrag terugbetalen

Door de verduistering is de kerkgemeenschap in financieel zwaar weer beland. Zo kan er nu onder meer geen eigen predikant meer worden betaald en is er onvoldoende geld om het kerkgebouw te onderhouden.

Omdat de man de verduistering niet zelf heeft beëindigd en zijn financiële draagkracht beperkt is, acht de rechtbank de kans op herhaling aanwezig.

De veroordeelde ex-penningmeester moet de komende jaren al het verduisterde geld terugbetalen aan de kerkgemeenschap.