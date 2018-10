Stedelijk Museum De Lakenhal opent in het weekend van 15 en 16 juni weer de deuren. Het museum heeft een grote renovatie ondergaan, waarbij de bestaande bouw is gerenoveerd en het museum is uitgebreid met een nieuwe vleugel aan de Lammermarkt.

Het museum heeft een vragenlijst opgesteld waarbij mensen hun mening kunnen geven over verschillende aspecten. Deelnemers kunnen hierop invullen wat zij in het nieuwe museum willen zien, doe nen meemaken. De antwoorden van het publiek gaat het museum gebruiken bij het vormgeven van het nieuwe publieksprogramma.

Tijdens de verbouwing was het museum gesloten voor bezoekers.

Museum De Lakenhal is gevestigd in de zeventiende-eeuwse lakenhal van Leiden. Twee keer eerder was er een uitbreiding: in 1890 en in 1921.