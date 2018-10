Zijlbrug tijdelijk afgesloten wegens schilderwerkzaamheden

Binnenland Cel geëist tegen kerkpenningmeester die mogelijk 1,8 miljoen verduisterde Tegen een 53-jarige man uit Leiden is 48 maanden celstraf geëist. Hij was penningmeester van een kerk in Leiden en zou jarenlang geld hebben weggesluisd. In totaal zou tussen 2010 en 2014 zo'n 1,8 miljoen euro zijn verdwenen.