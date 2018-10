Dit is er te doen tijdens Leidens Ontzet

Haring en witbrood

Om 5.00 uur opstaan of doorhalen om in de rij te staan voor haring en wittebrood: dat doen bijna alleen Leidenaren. Traditiegetrouw worden, net als in 1574, de vis en het brood uitgedeeld aan de hongerige Leidenaren, na belegering door de Spanjaarden. Let op: je moet je wel inschrijven.

Wanneer: 3 oktober

Waar: De Waag

Nostalgische kermis

Geen moderne frutsels, maar een kermis zoals hij vroeger was is te vinden op het Pieterskerkplein. Er zijn mooie attracties en kermissnacks, zoals oliebollen, suikerspinnen en zuurstokken. Er zijn ook rustige attracties voor kinderen, zoals een zweefmolen en een rupsbaan.

Wanneer: 2 en 3 oktober

Waar: Pieterkerksplein

Grote optocht

Het centrum van Leiden staat woensdagmiddag vier uur lang in het teken van de Grote Optocht, die voor de 125'ste keer wordt georganiseerd. Van oudsher af zijn er veel praalwagens. Ook zijn er verschillende acts te zien en is er veel muziek.

Wanneer: 3 oktober

Waar: Centrum

Grote kermis

In het Lunapark is een grote kermis te vinden met meer dan honderdvijftig attracties. Er is onder andere een attractie met een hoogte van tachtig meter en een reuzenrad. Naast allerlei kermislekkernijen is er een poffertjeskraam en een Schwenkgrill met Duitse braadworsten.

Wanneer: 2 en 3 oktober

Waar: Het Lunapark

Hutspot

Een warm bord hutspot met klapstuk is moeilijk te vermijden bij het Leidens Ontzet. Als je lid bent van de 3 oktober Vereeniging kun je dinsdagavond een gratis bord ophalen op de Hooglandse Kerkgracht. Wie geen lid is, kan op zoek gaan naar een van de vele eetgelegenheden en cafés die hutspot serveren, zoals Grand Cafe van Buuru, In jeh Bierbengel of De Vergulde Kruik.

Wanneer: 2 oktober

Waar: Hooglandse Kerkgracht

Avondfeesten

Van 21.00 tot 1.00 uur kun je dansen op meezingers op de Kaasmarkt, waar onder andere DJ Jamy en de Hermes House Band optreden. Moniqe Smit en Wolter Kroes geven een optreden op de 2e Binnenvestgracht. Wie langer wil doorzakken, kan bij veel cafés en feestzalen terecht die feesten tot 5.00 uur ’s nachts geven.

Wanneer: 2 oktober

Waar: Diverse locaties

Straattheaterfestival

Je haring en witbrood kun je opeten terwijl je geniet van een theatervoorstelling in het Van der Werfpark. Er zijn vanaf 10.00 uur doorlopend vijf acts te zien. Van theater tot poppenkast, van comedy tot balanceer-stunts.

Wanneer: 3 oktober

Waar: Van der Werfpark

Afsluitend vuurwerk

Er wordt niet zomaar wat vuurwerk afgeknald om het Leids Ontzet af te sluiten. Er is een zogenoemde 'pyromusical' in het Ankerpark: een vuurwerkshow met muziek. De show is samengesteld door technici van Xena Vuurwerk.