Onbekende dader pleegt overval bij snackbar De Timor

De politie meldt zondag dat de man de eigenaren van de snackbar met een mes bedreigde. De eigenaren vochten van zich af, waarna de man zonder buit de snackbar verliet. Het is niet bekend welke richting de man in is gegaan.

De politie was kort na de melding ter plaatse en is meteen begonnen met een uitgebreide zoektocht in de omgeving. Dat heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de overvaller.

Volgens getuigen is de overvaller een blanke man met lang bruin haar. Hij droeg een spijkerbroek en een bruin shirt.