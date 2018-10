Veel rookschade na brand in appartementencomplex Vrouwensteeg

Leiden College Katwijk wil meebetalen aan langere schaatsbaan in Leiden Als de gemeenteraad er mee instemt, draagt Katwijk 388.000 euro bij aan de realisatie van een 333-meter schaatsbaan in Leiden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouder van Katwijk dinsdag besloten. Op 4 oktober buigt de gemeenteraad zich over het voorstel, twee weken later moet het besluit genomen worden.