Nieuwe interim-voorzitter voor raad van bestuur Alrijne Zorggroep

De raad van toezicht van Alrijne Zorggroep is in een gevorderd stadium met de werving en selectie van een vaste voorzitter van de raad van bestuur, als opvolger van Ron Treffers, die in april dit jaar met pensioen ging.

Met een juridische achtergrond begon Blaauw zijn loopbaan in de medische wereld als fusiesecretaris van de Commissie Samenwerking Leeuwarder Ziekenhuizen. Sindsdien volgden vele bestuursfuncties in de zorg, onder andere bij Medisch Centrum Leeuwarden.

Momenteel is hij voorzitter van de raad van toezicht bij het Deventer Ziekenhuis en voorzitter raad van advies bij het Medisch Specialistisch Bedrijf van Isala (Zwolle). Blaauw was de laatste twee jaar voorzitter en lid van de raad van bestuur bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.