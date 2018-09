Leiden krijgt triathlon door het centrum

Het parcours bestaat uit zwemmen in de Nieuwe Rijn, een stuk fietsen over de Witte Singel en hardlopen rondom de Hooglandskerkgracht en de Burcht.

Het evenement staat gepland op 12 juli 2019. De komende maanden wordt duidelijk of dit ook de definitieve datum is. Er zijn wel meer steden die een triathlon in de stad zelf organiseren, maar nooit gaat het parcours zo dwars door het centrum als in Leiden de bedoeling is.

Organisator Jeroen Fakkeldij van ZVL-1886: "Dit wordt de eerste triathlon van Nederland die zo volledig door het centrum van de stad is. Leiden lijkt ons een hele mooie plek om zo’n evenement neer te zetten."

Triathlonsport onder de aandacht

De Leiden City Triathlon heeft als doel om de triathlonsport meer onder de aandacht te brengen, maar ook om Leidenaren in beweging te krijgen. In principe zou iedereen de Super Sprint kunnen volbrengen. "Als je maar ongeveer 300 meter kunt zwemmen", zegt Fakkeldij.

"Je mag ook op iedere fiets meedoen, behalve op een echte triathlon fiets. En hoe gaaf is het om in je eigen stad aan zo’n sportevenement mee te doen waar niet al te veel voor nodig is?"

Groot deel van route bekend

Het parcours is nog in concept, maar een groot deel van de route is wel duidelijk. De deelnemers starten met zwemmen in de de Rijn ter hoogte van Stadsgehoorzaal en bij het stadhuis komen ze het water weer uit. Daar springen ze op de fiets en gaan ze via de Steenschuur en Doezastraat richting Witte Singel.

Vervolgens komen ze over het Noordeinde en de Breestraat weer terug en begint het hardloopcircuit. Dat speelt zich voornamelijk af op de Hooglandsekerkgracht en rondom de Burcht. De topatleten kunnen het parcours in ongeveer 15 minuten volbrengen, de reguliere sporter zal binnen het uur weer terug zijn.

In de eerste editie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De groepen starten in verschillende tijdvakken van 19.00 uur tot 20.30 uur. De verschillende groepen bestaan uit zestig elite triathleten, honderd ervaren traithleten, honderd Leidenaren en honderd prominenten.

Inschrijfprocedure voor triatleten

De elite triatleten en de prominenten worden voor het evenement persoonlijk uitgenodigd, voor de andere twee groepen wordt een inschrijfprocedure ontwikkeld. Hoe dat precies gaat verlopen is nog niet bekend.

De organisatie is en gaat nog in overleg met de gemeente, ondernemers in het gebied en alle andere betrokkenen om het evenement zo goed mogelijk te laten verlopen.