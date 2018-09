Leiden Leidse raad wil opheldering over gekapt Essenbos Vlietweg Alle partijen in de Leidse raad willen van het stadsbestuur weten waarom afgelopen vrijdag een essenbosje langs de Vlietweg is gekapt. Dit gebeurde in opdracht van het Zuid Hollands Landschap (ZHL) dat het perceel sinds 1 september jongstleden voor de gemeente Leiden beheert.